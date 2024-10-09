«Мбаппе обязан добиться успеха в «Реале», если хочет быть звездой». Хасселбайнк о форварде
Джимми Флойд Хасселбайнк поделился ожиданиями от игры Килиана Мбаппе за «Реал».
«Мбаппе должен добиться успеха, он обязан это сделать. Если он планирует быть звездой в «Реале», то должен добиться успеха и найти свой путь», – сказал бывший нападающий «Челси».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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