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«Мбаппе обязан добиться успеха в «Реале», если хочет быть звездой». Хасселбайнк о форварде

Джимми Флойд Хасселбайнк поделился ожиданиями от игры Килиана Мбаппе за «Реал».

«Мбаппе должен добиться успеха, он обязан это сделать. Если он планирует быть звездой в «Реале», то должен добиться успеха и найти свой путь», – сказал бывший нападающий «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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