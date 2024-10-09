Войчех Шченсны: «Если говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет яиц для такого вызова. Я все еще нахожу в себе эту страсть и могу помочь команде»

Войчех Шченсны рассказал, как принял решение прийти в «Барселону».

Экс-голкипер «Ювентуса», ранее завершивший игровую карьеру, вернулся в футбол в сентябре. Он подписал однолетний контракт с «Барселоной» после серьезной травмы Марка-Андре тер Стегена, выбывшего на срок до 10 месяцев.

«Если бы месяц назад ты сказал мне, что я буду играть за «Барсу», я бы смеялся не переставая. Я бы даже посмеялся за день до травмы Марка-Андре. В то время я не представлял, что говорю «да» какому-либо вызову. Но когда звонит телефон и это становится реальностью, и все зависит только от тебя и твоего решения... Можно думать, воображать, планировать... Но вот оно.

И ты спрашиваешь себя: «Могу ли я сказать «нет» «Барсе»? И ответ таков: ты не можешь сказать «нет». Если ты говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет ни яиц, ни достаточно смелости для такого вызова. У тебя нет на это мужества. Я думаю, что я все еще нахожу в себе эту страсть и нахожусь на том уровне, с которым я могу помочь [команде], и именно поэтому я согласился.

Я был доволен завершением карьеры, но в жизни недостаточно быть счастливым. Это хорошо и удобно, но когда ты чувствуешь вызов и желание подтолкнуть себя к чему-то необычному, к чему-то, что люди запомнят, обретаешь мотивацию», – сказал голкипер «Барселоны».