  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Войчех Шченсны: «Если говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет яиц для такого вызова. Я все еще нахожу в себе эту страсть и могу помочь команде»
15

Войчех Шченсны: «Если говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет яиц для такого вызова. Я все еще нахожу в себе эту страсть и могу помочь команде»

Войчех Шченсны рассказал, как принял решение прийти в «Барселону».

Экс-голкипер «Ювентуса», ранее завершивший игровую карьеру, вернулся в футбол в сентябре. Он подписал однолетний контракт с «Барселоной» после серьезной травмы Марка-Андре тер Стегена, выбывшего на срок до 10 месяцев.

«Если бы месяц назад ты сказал мне, что я буду играть за «Барсу», я бы смеялся не переставая. Я бы даже посмеялся за день до травмы Марка-Андре. В то время я не представлял, что говорю «да» какому-либо вызову. Но когда звонит телефон и это становится реальностью, и все зависит только от тебя и твоего решения... Можно думать, воображать, планировать... Но вот оно.

И ты спрашиваешь себя: «Могу ли я сказать «нет» «Барсе»? И ответ таков: ты не можешь сказать «нет». Если ты говоришь «нет» «Барсе», значит, у тебя нет ни яиц, ни достаточно смелости для такого вызова. У тебя нет на это мужества. Я думаю, что я все еще нахожу в себе эту страсть и нахожусь на том уровне, с которым я могу помочь [команде], и именно поэтому я согласился.

Я был доволен завершением карьеры, но в жизни недостаточно быть счастливым. Это хорошо и удобно, но когда ты чувствуешь вызов и желание подтолкнуть себя к чему-то необычному, к чему-то, что люди запомнят, обретаешь мотивацию», – сказал голкипер «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoМарк-Андре тер Стеген
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шченсны о курении: «Это моя личная жизнь, которая никого не касается. Хочу, чтобы меня оценивали как вратаря – на игру это не влияет»
61сегодня, 18:26
Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена
5вчера, 20:58
Шченсны о роли первого номера «Барсы»: «В футболе нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Если я проиграю конкуренцию, а Пенья будет играть блестяще, я даже не расстроюсь»
123 октября, 08:49
Шченсны о переходе в «Барселону»: «Это момент гордости, я стал частью семьи. Левандовски сыграл очень важную роль – именно ему пришла в голову идея убедить меня»
282 октября, 14:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игроки и боссы «Баварии» поддерживают Компани, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Руководство советовалось с Гвардиолой перед назначением тренера
325 минут назад
Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»
1844 минуты назад
Матч «Аль-Насра» Роналду с «Эстеглялем» в азиатской ЛЧ перенесут из Тегерана – в Дубай, скорее всего. Саудовцы не хотели лететь в Иран
16сегодня, 20:40
Тен Хагу ничего не сообщали по итогам встречи боссов «МЮ». Тренер готовится к матчу с «Брентфордом» в обычном режиме (ESPN)
10сегодня, 20:24
Меньян разочарован решением Дешама сделать временным капитаном Франции Тчуамени, а не его. Против голкипера могла сыграть речь с критикой команды после 1:3 от Италии в сентябре
35сегодня, 20:05
Канчельскис об отсутствии матчей сборной в октябре: «Для чего люди сидят в РФС? Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана»
17сегодня, 19:24
Боссы «Ман Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе, несмотря на уход Бегиристайна. Решение за Пепом
35сегодня, 19:06
Какие известные персонажи появлялись на трибунах «Локомотива»?
сегодня, 19:00Спецпроект
Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед. Титулы делают его возможную победу справедливой»
47сегодня, 18:55
Хвича Кварацхелия: «С детства боготворил Роналду. Перед игрой с Португалией на Евро он пожелал мне удачи – я был на седьмом небе от счастья и поверил в победу Грузии еще больше»
20сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» и «Барсе» интересен Та, «Бавария» больше не лидирует в гонке. Защитник «Байера» может уйти бесплатно летом
2 минуты назад
Умер 31-летний защитник Греции и «Панатинаикоса» Болдок. Его нашли мертвым в бассейне возле дома
16 минут назад
Головин о «Монако»: «В этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже»
116 минут назад
Кристиан Нобоа: «Уровень российского футбола упал, потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были игроки из Франции, Испании и Италии, сейчас этого нет»
224 минуты назад
Хоселу об Анчелотти в «Реале»: «Сейчас сомневаться в нем было бы ошибкой. Он лучший тренер в мире и обязательно вытащит команду. Будет еще больше титулов»
127 минут назад
Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча
341 минуту назад
Карпин о Черенкове: «Для России он как Месси для Аргентины. Всегда был примером и делал на поле вещи, которые для меня были непостижимы»
12сегодня, 20:14
«Ред Булл» вместе с семьей Арно может купить «Париж». Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ
13сегодня, 20:01
УЕФА и Ассоциация европейских клубов продлили сотрудничество до 2033 года. Глава ECA – президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи
2сегодня, 19:43
Дочь Дель Пьеро будет играть за юношескую женскую команду «Ювентуса»
5сегодня, 19:39Фото