Шченсны о курении: «Это моя личная жизнь, которая никого не касается. Хочу, чтобы меня оценивали как вратаря – на игру это не влияет»

Войчех Шченсны считает, что курение не сказывается на его игре.

Ранее сообщалось , что вратарь «Барселоны» изредка курит, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком и в 2015-м получил крупный штраф за курение в раздевалке.

– Болельщики обсуждают ваше пристрастие к табаку. Есть несколько примеров курящих футболистов – например, Буффон, Йохан Кройфф. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Абсолютно ничего. Есть вещи, которые я не меняю в своей личной жизни, и никого не касается, курю я или нет. Это не влияет [на мою игру], я думаю, и на поле я работаю вдвое усерднее. К тому же я не делаю этого при детях, чтобы не подавать им дурной пример.

Иногда кто-то фотографирует меня, прячась за деревьями, где я их не вижу. Это не зависит от меня. Я стараюсь скрывать это и не показывать окружающим. Но если кто-то думает, что я изменю свои привычки в личной жизни, то пусть подумает еще раз, потому что я такой, какой есть.

Я был таким всю свою жизнь, и это просто никого не касается. Я хочу, чтобы меня судили как вратаря, а не искали истории, до которых на самом деле никому нет дела, – сказал голкипер «Барселоны».