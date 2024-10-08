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Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена

Войчех Шченсны внесен в заявку «Барселоны» в ЛЧ.

УЕФА включил польского голкипера в состав сине-гранатовых и исключил Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва надколенного сухожилия.

План Ханси Флика состоит в том, чтобы Шченсны воспользовался двухнедельной паузой на матчи сборных для обретения игрового тонуса и был готовым к матчу против «Севильи» 20 октября, против «Баварии» 23 октября и перед класико против «Реала» 26 октября.

Помимо Шченсного и Иньяки Пеньи, «Барселона» зарегистрировала в Лиге чемпионов еще трех вратарей из своей академии: Андера Астралагу, Диего Кочена и Арона Якобишвили.

Шченсны, ранее завершивший игровую карьеру, вернулся в футбол в сентябре, подписав контракт с «Барселоной» на 1 год.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
logoВойчех Шченсны
logoМарк-Андре тер Стеген
logoАндер Астралага
logoДиего Кочен
Арон Якобишвили
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