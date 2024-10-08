Шченсны внесен в заявку «Барсы» в ЛЧ вместо травмированного тер Стегена
Войчех Шченсны внесен в заявку «Барселоны» в ЛЧ.
УЕФА включил польского голкипера в состав сине-гранатовых и исключил Марка-Андре тер Стегена, который выбыл до конца сезона из-за разрыва надколенного сухожилия.
План Ханси Флика состоит в том, чтобы Шченсны воспользовался двухнедельной паузой на матчи сборных для обретения игрового тонуса и был готовым к матчу против «Севильи» 20 октября, против «Баварии» 23 октября и перед класико против «Реала» 26 октября.
Помимо Шченсного и Иньяки Пеньи, «Барселона» зарегистрировала в Лиге чемпионов еще трех вратарей из своей академии: Андера Астралагу, Диего Кочена и Арона Якобишвили.
Шченсны, ранее завершивший игровую карьеру, вернулся в футбол в сентябре, подписав контракт с «Барселоной» на 1 год.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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