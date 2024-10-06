12 голов Левандовского во всех турнирах сезона – лучший результат в топ-5 лиг. У Холанда 11 мячей, у Кейна – 10, у Мбаппе – 7
Роберт Левандовски забил больше всех в топ-5 лиг на текущий момент.
Нападающий «Барселоны» сделал хет-трик в матче с «Алавесом» в 9-м туре Ла Лиги (3:0).
Левандовски – лучший бомбардир среди игроков клубов топ-5 лиг в этом сезоне на данный момент. На счету поляка 12 голов во всех турнирах.
В первую пятерку также вошли Эрлинг Холанд (11 голов), Харри Кейн (10), Джонатан Дэвид (9) и Килиан Мбаппе (7).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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