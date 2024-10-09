Де ла Фуэнте о критике Мбаппе в сериале про Энрике: «Мне это не нравится. Если разговор частный, то он частный. Фильм не смотрел и смотреть не буду»

Луис де ла Фуэнте высказался о критике Килиана Мбаппе в фильме про «ПСЖ».

В Испании идет документальный сериал о Луисе Энрике в «ПСЖ» в сезоне-2023/24.

В одном из эпизодов был показан разговор между тренером и форвардом парижского клуба перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Барселоны». «ПСЖ » выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1) и прошел дальше.

«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан . Он хватал всех своих товарищей по команде за яйца и защищался как сукин сын...

Тебе нужно брать с него пример. Сначала как с человека, а потом как с игрока – выходить и прессинговать. Ты должен прессинговать Кубарси, ты должен быть тем, кто давит на Кубарси и тер Стегена.

Зачем? Ты должен подавать пример как лидер. Ты думаешь, что должен только забивать голы. Конечно, ты феномен, великий мировой игрок, в этом нет сомнений, но это не имеет значения», – сказал Энрике.

«Документальный фильм о Луисе Энрике? Нет, я его не смотрел и смотреть не буду.

Бывают ли у меня разговоры, подобные тому, что состоялся с Мбаппе? Я бы не стал их транслировать и делать достоянием общественности.

Если разговор частный, то он частный. Мне это не нравится», – заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте .