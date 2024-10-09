Де ла Фуэнте о критике Мбаппе в сериале про Энрике: «Мне это не нравится. Если разговор частный, то он частный. Фильм не смотрел и смотреть не буду»
В Испании идет документальный сериал о Луисе Энрике в «ПСЖ» в сезоне-2023/24.
В одном из эпизодов был показан разговор между тренером и форвардом парижского клуба перед четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Барселоны». «ПСЖ» выиграл по сумме двух встреч (2:3, 4:1) и прошел дальше.
«Я читал, что тебе нравится Майкл Джордан. Он хватал всех своих товарищей по команде за яйца и защищался как сукин сын...
Тебе нужно брать с него пример. Сначала как с человека, а потом как с игрока – выходить и прессинговать. Ты должен прессинговать Кубарси, ты должен быть тем, кто давит на Кубарси и тер Стегена.
Зачем? Ты должен подавать пример как лидер. Ты думаешь, что должен только забивать голы. Конечно, ты феномен, великий мировой игрок, в этом нет сомнений, но это не имеет значения», – сказал Энрике.
«Документальный фильм о Луисе Энрике? Нет, я его не смотрел и смотреть не буду.
Бывают ли у меня разговоры, подобные тому, что состоялся с Мбаппе? Я бы не стал их транслировать и делать достоянием общественности.
Если разговор частный, то он частный. Мне это не нравится», – заявил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий