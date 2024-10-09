Александр Головин: «Хотел бы завершить карьеру в России, но где – тяжело сказать. Точно не в «Спартаке»
Александр Головин рассказал, где хотел бы завершить карьеру.
– Можете себя представить в «Спартаке» или «Зените», если вернетесь играть в Россию?
– Тяжелый вопрос. Даже не думал об этом. Точно хотел бы завершить карьеру в России, но где – пока сказать тяжело.
Наверное, в «Спартаке» нереально, так что точно не «Спартак», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Головин о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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