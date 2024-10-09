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Александр Головин: «Во Франции мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно. Меня целовать не пытались»

Александр Головин рассказал, какой обычай во Франции его удивил.

«У них [во Франции] мужчина при встрече может поцеловать мужчину в щеку. Для меня это было необычно.

Меня целовать не пытались», – сказал полузащитник «Монако» и сборной России. 

Головин о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
logoАлександр Головин
Р-Спорт
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