Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)

Войчех Шченсны по-прежнему курит.

Как пишет Mundo Deportivo, польский вратарь «Барселоны» иногда курит, чтобы снять стресс.

В «Арсенале » он был заядлым курильщиком, а сейчас курит только изредка. В 2015-м Шченсны получил крупный штраф в лондонском клубе за курение в раздевалке.

В «Ювентусе » вратарь получил разрешение от психолога курить время от времени.

В «Барсе», как отмечается, не будут благосклонны к страсти футболиста к сигаретам.