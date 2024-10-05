Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)
Войчех Шченсны по-прежнему курит.
Как пишет Mundo Deportivo, польский вратарь «Барселоны» иногда курит, чтобы снять стресс.
В «Арсенале» он был заядлым курильщиком, а сейчас курит только изредка. В 2015-м Шченсны получил крупный штраф в лондонском клубе за курение в раздевалке.
В «Ювентусе» вратарь получил разрешение от психолога курить время от времени.
В «Барсе», как отмечается, не будут благосклонны к страсти футболиста к сигаретам.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
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