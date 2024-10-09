Ротен об образах игроков Франции: «Цирк, в сборной есть рамки. Дешам закрывает глаза на приезд игроков, а вскоре закроет и на тренировки»
В понедельник защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной Франции в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо. Он объяснил это решение желанием посоревноваться с Жюлем Кунде.
«Это грандиозный цирк. Удивительно, что Дидье Дешам принимает это, учитывая то, как он сам одевается.
Хватит, приезжайте в спортивных костюмах. Это официальное мероприятие. В Испании, Англии, Германии и Италии то же самое поколение, но только у нас игроки приезжают в таком виде. Я видел, как приезжают англичане. Первым был Кунде, затем Маркус Тюрам в «Виттоне» с головы до ног... прекратите свои глупости.
Когда вы приезжаете в сборную Франции, есть определенные рамки. Сам приезд тоже является частью этих рамок. Когда ты находишься в сборной, есть вещи, которые ты не можешь себе позволять.
Ребята приходят на пресс-конференцию и говорят о политике, это выходит за рамки сборной Франции. На пресс-конференциях больше не существует рамок, потому что Дидье Дешам не придавал этому значения. Он закрывает глаза на приезд игроков, а вскоре закроет и на тренировки. Одно следует за другим.
Во время последнего сбора они учили Дидье Дешама тактике! Игроки взбунтовались, заявив: «Мы не работаем тактически», но как Дидье Дешам и его штаб могут смириться со всем этим? Это означает одно: он полностью пустил ситуацию на самотек», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
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