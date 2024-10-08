Дембеле получил 7-й номер в сборной Франции после ухода Гризманна
Усман Дембеле сменил игровой номер в сборной Франции.
Вингер «ПСЖ» получил 7-й номер после того, как ранее выступавший под ним Антуан Гризманн завершил карьеру в национальной команде. Ранее Дембеле играл за сборную Франции под 11-м номером.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер сборной Франции
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