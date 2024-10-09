Саа о тен Хаге: «Он постоянно находит оправдания – виноваты игроки или травмы, но не его тактика. Нельзя мириться со всеми этими поражениями»
«Проблема в том, что я не вижу никаких связок в полузащите. Например, между Бруну Фернандешем и Маркусом Рэшфордом нет никакого [взаимопонимания]. Такие связки, когда их больше одной или двух, означают, что игрокам не нужно разговаривать или общаться жестами – они и так хорошо знают друг друга. Я не вижу ничего подобного в «Юнайтед». Думаю, все фанаты говорят то же самое – что они не видят пути.
Он (Эрик тен Хаг – Спортс’’) постоянно находит оправдания, и его манера общения начинает меня расстраивать. Он не может говорить, что достаточно лишь выигрывать трофеи – это не так. Нельзя практически мириться со всеми этими поражениями – я не говорю, что он принимает это, но он защищается, а это неприемлемо.
Он не подставляет себя под удар. Как правило, во всем виноваты игроки или травмы, но только не его тактика», – сказал бывший игрок «МЮ» в интервью Paddy Power.
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