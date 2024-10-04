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Хвича, Пулишич, Бремер и Димарко – в числе претендентов на приз игроку месяца в Серии А

Хвича Кварацхелия претендует на приз лучшему игроку месяца в Серии А.

Грузинский вингер провел за «Наполи» три игры в чемпионате в сентябре и забил два гола, а также отдал одну результативную передачу.

Также номинированы Кристиан Пушилич («Милан»), Глейсон Бремер («Ювентус»), Патрик Кутроне («Комо»), Федерико Димарко («Интер») и Сантьяго Кастро («Болонья»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Серии А
logoИнтер
logoМилан
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoБолонья
logoКомо
logoФедерико Димарко
logoКристиан Пулишич
logoПатрик Кутроне
logoБремер
logoХвича Кварацхелия
Сантьяго Кастро
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