Хвича, Пулишич, Бремер и Димарко – в числе претендентов на приз игроку месяца в Серии А

Хвича Кварацхелия претендует на приз лучшему игроку месяца в Серии А.

Грузинский вингер провел за «Наполи » три игры в чемпионате в сентябре и забил два гола, а также отдал одну результативную передачу.

Также номинированы Кристиан Пушилич («Милан »), Глейсон Бремер («Ювентус »), Патрик Кутроне («Комо»), Федерико Димарко («Интер») и Сантьяго Кастро («Болонья»).