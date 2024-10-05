Директор «Наполи» о продлении Хвичи: «Ведем переговоры. Не спешим и не испытываем давления – у него еще 3 года по контракту» 

Спортивный директор «Наполи» рассказал о ситуации с контрактом Хвичи Кварацхелии.

«Общаемся по новому контракту. Не спешим и не испытываем давления – у него еще три года по действующему соглашению. Мы спокойны и ведем переговоры», – сказал Джованни Манна.

В 7 матчах сезона Серии А на счету Кварацхелии 3 гола и 2 ассиста.