Депутат Журова о спортсменах в политике: «Они привыкли к свободе, а в этой сфере много ограничений. Дзюба и Аршавин начнут, скорее всего – есть потенциал»
«Спортсменов сейчас в политике будет меньше. Они привыкли к свободе, а эта сфера накладывает очень много ограничений. Даже те спортсмены, которые приходили в политику, иногда возвращались, потому что понимали, что это не для них.
Думаю, порой активное участие спортсмена в политике происходит из-за большого количества звонков со стороны журналистов. Если говорить о той же Веронике Степановой, порой создается мнение, что она выходит и сама все комментирует. Если бы ей не звонили, вряд ли она бы начала этим заниматься. Политик – это все-таки тот, кто сам формирует некую повестку.
Слухи о карьере в политической сфере приписывали Дзюбе, Аршавину. Они до сих пор этого не сделали, но, скорее всего, начнут – есть потенциал.
Недавно в политику пришла Ольга Зайцева, она избралась в Мосгордуму. На данный момент там есть целых три олимпийских чемпионки. Спорт в Москве развивается активно, сейчас у него может быть женское лицо. Из последних спортсменов в политике она самая яркая. Надеюсь, у нее все получится», – сказала депутат Государственной думы.
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