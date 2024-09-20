«Всех к иноагентам причислять некорректно, неправильно делать врагов страны из молодых людей. Депутаты порой некорректно высказываются». Стрепетов о словах Свищева про Глушенкова

Алексей Стрепетов вступился за Максима Глушенкова после его слов о сборной.

– Сборная – это всегда почетно. Думаю, Глушенков не хотел сказать что-то негативное о сборной, он просто неправильно высказал свои мысли. Да, остался в клубе, тренировался с бразильцами, идет рабочий процесс. Никакого негатива в адрес сборной нет.

Вопрос журналиста был некорректный. Глушенков с удовольствием бы поехал в сборную, если бы не травма. Нет вопросов, что у него есть любовь к национальной команде.

Надо думать, что ты говоришь корреспондентам. Глушенков мог сказать по-другому. Сама постановка ответа получилась некорректной по отношению к сборной, но это ни о чем не говорит. Он не хотел никого обидеть, просто неправильно составил предложение.

– Ваши мысли о словах депутата Свищева, что это слова иноагента?

– Не надо превращать любое высказывание в иноагента. Это никак не к Глушенкову.

Ничего такого не было сказано, просто мысли неправильно выразил. Надо было просто сказать, что всегда готов играть за сборную.

Каверзный вопрос от журналиста. Не надо делать из мухи слона. Думаю, Максим понял свою ошибку. Я бы на его месте извинился.

Депутаты же очень жестко порой высказываются – и порой некорректно. Неправильно делать врагов нашей страны из молодых людей. Я бы на его месте ответил депутату. Некорректно всех причислять к иноагентам, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».