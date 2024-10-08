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  • Некоторых в «ПСЖ» раздражает тактика и негибкость Энрике, они считают, что его стиль не учитывает сильные стороны игроков. Тренер не собирается меняться (L’Équipe)
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Некоторых в «ПСЖ» раздражает тактика и негибкость Энрике, они считают, что его стиль не учитывает сильные стороны игроков. Тренер не собирается меняться (L’Équipe)

Внутри «ПСЖ» недовольны принципами игры Луиса Энрике.

По данным L’Équipe, видение футбола испанского тренера, его тактические инструкции и негибкость начинают вызывать раздражение некоторых людей в клубе, чьи имена не называются.

Как отмечает издание, главная проблема – в разнице между тактической философией Энрике и сильными сторонами команды. Такие игроки, как Усман Дембеле и Брэдли Барколя, считаются опасными в переходных фазах игры, однако это не соотносится с видением игры Энрике.

Учитывая строгое следование испанцем своему стилю игры, изменений не предвидится, и его игрокам придется подстраиваться, добавляет L’Équipe.

Сейчас у Луиса Энрике самый низкий процент побед среди всех тренеров «ПСЖ» с 2013 года, когда команду возглавлял Карло Анчелотти.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoтактика
logoУсман Дембеле
logoБрэдли Барколя
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