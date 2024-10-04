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  • Канчельскис про Англию: «Сафонов, Кузяев и Головин там на слуху, но из России трансфер невозможен. Визу не дадут, и, возможно, применят санкции к клубу АПЛ за попытку приобрести игрока РПЛ»
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Канчельскис про Англию: «Сафонов, Кузяев и Головин там на слуху, но из России трансфер невозможен. Визу не дадут, и, возможно, применят санкции к клубу АПЛ за попытку приобрести игрока РПЛ»

Андрей Канчельскис уверен, что из РПЛ в АПЛ перейти не удастся.

«Трансфер из России в Англию невозможен, вообще без шансов на данный момент. Санкции против России.

Россиянину не дадут рабочую визу в Англии, запретят въезжать, и, возможно, будут применены санкции к клубу АПЛ за попытку приобрести футболиста из РПЛ.

Если говорить в целом, негатива там к русским нет, но не хочу об этом говорить – это уже политика, а не футбол. У меня футбольные, хорошие отношения с англичанами: если надо, сделают мне билет на матч, но о политике мы не говорим.

В Англии следят за мировым футболом и в курсе про Сафонова, Кузяева и Головина – они там на слуху. Иногда спрашивают у меня про них», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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