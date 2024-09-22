Кузяев забил «Монако» Головина. Отпраздновал «поеданием устриц» – по просьбе Нобеля!

Первый гол Далера в сезоне.

«Монако» Александра Головина обыграло «Гавр» Далера Кузяева – 3:1.

Головин отыграл 90 минут, а полузащитник «Гавра» полтора тайма – и даже забил впервые в сезоне.

Гол Кузяева: поймал отскок и классно ударил

«Монако» повел на 9-й минуте: шикарный длинный пас Головина на Такуми Минамино, японец обыгрался с Фоларином Балогуном и влетел в штрафную, а дальше отдал Джордану Тезе. Защитнику оставалось занести мяч в пустой угол.

Но «Гавр» отыгрался на 30-й минуте – помог Далер Кузяев. Россиянин поймал отскок мяча от партнера и классно ударил вторым касанием.

Далер радовался – его первый гол в этом сезоне.

Празднование Кузяева: устрица по договоренности с Нобелем!

Фанаты «Гавра» шутят, что он улыбается реже, чем забивает. Сейчас успел и то, и другое.

А еще необычно отпраздновал – как будто открыл и съел устрицу. Оказывается, это отсыл.

Сразу после матча Нобель Арустямян объяснил: «Только что мы виделись с Далером в Нормандии – там же мы придумали это празднование. Кузяев ежедневно угощал нас 🦪🦪🦪 – но мне они не очень заходили, если честно. Поэтому в качестве компенсации я предложил Далеру поскорее забить гол за «Гавр» и отпраздновать так, будто он ест устрицы. Надеюсь, такие приветы он будет передавать нам регулярно!»

Жаль, гол Кузяева не помог «Гавру» даже с ничьей: во втором тайме «Монако» положил два за четыре минуты и легко выиграл. После матча Далер был очень подавлен – и даже попросил корреспондента об интервью на английском вместо французского (мы-то знаем, Далер давно в нем хорош ).

Головин пока молчит: его берегут. А «Монако» лидирует!

«Монако» Головина теперь лидирует: в шести матчах пять побед и ничья с «Лансом» (плюс обыграна «Барселона» в ЛЧ). Обошли сейчас «ПСЖ» Матвея Сафонова – благодаря тому, что парижане в субботу потеряли очки с «Реймсом» в дебютном матче Лиги 1 для вратаря.

Кузяев забивает, а вот Александр пока молчит – у него тяжелый старт сезона.

Головин только-только вылечился от травмы лодыжки: не играл с весны и впервые вышел в третьем туре, тренер Ади Хюттер дал восемь минут с «Лансом». В матче с «Осером» заменил на 64-й минуте, а против «Барсы» выпустил только на второй тайм.

Хюттер признает, что хочет поберечь Александра и не форсировать возвращение, он очень важен.

Матч с «Гавром» – первый полный у Головина за полгода.

На гол Кузяева «Монако» давали 10% – и он забил! Головин был вероятнее почти в три раза – но нет

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