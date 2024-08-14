«Реал» рассматривает только Лапорта в качестве усиления летом. В «Мадриде» хотят, чтобы Эмерик убедил «Аль-Наср» отпустить его свободным агентом

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

«Реал» рассматривает только Эмерика Лапорта в качестве усиления летом.

При этом, как пишет As, в мадридском клубе хотят, чтобы 30-летний защитник убедил «Аль-Наср» отпустить его свободным агентом. Отмечается, что добиться этого будет сложно.

Также Лапорту придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что Лапорт не форсирует трансфер в «Реал». Контракт игрока с саудовским клубом действует еще два года, футболист зарабатывает 24 миллиона евро за сезон.

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24 комментария
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Ответ rigobersong
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Rigobersong, men’she chem gandooon :))
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А зачем Эмерику убеждать Аль-Наср, когда Аль-Наср платит ему 25 млн в год, которые он ни в одном клубе не заработает.
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Ответ EmilAshikyan
Rigobersong, men’she chem gandooon :))
У этого аборигена комплексы больше чем кабинет :))
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Ответ EmilAshikyan
Чтоб хоть кто нибудь запомнил его спустя 10 лет 😅 и чтоб участвовать в больших играх.
А зачем ему это?
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Прочитал как "Реал рассматривает только Лапорту в качестве усиления")))
+8
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Ответ EmilAshikyan
Чтоб хоть кто нибудь запомнил его спустя 10 лет 😅 и чтоб участвовать в больших играх.
Он чемпион Англии и Европы. Думаю, его запомнят Год- два в Реале как подмена Алабы его рейтинг историчности не сильно поднимет
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Ответ sashafan2
Прочитал как "Реал рассматривает только Лапорту в качестве усиления")))
Лапорта к ним не пойдет. Да ещё в защиту, и с сокращением зарплаты. Пусть даже возраст переписали. Тем более, что они и посадить его грозились.)
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Ответ SHOTKA
Можно рубить бабки в пустыне, а можно перейти в лучший клуб в мире.
А зачем ему переходить туда? Он выиграл все трофеи командные, а ЗМ выиграть у него нет шансов.
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+3
Ответ EmilAshikyan
Чтоб хоть кто нибудь запомнил его спустя 10 лет 😅 и чтоб участвовать в больших играх.
Запомнил какой он дурак променял 25 млн зарплаты на 5 млн?))
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Ну если они отпустят Вини свободным агентом в СА, то по Лапорту им наверняка пойдут навстречу ☝️🤣🤣🤣
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Какое то не уважение к клубу. Как будто саудовские клубы – чисто прикол для Реала.
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Что, уже в Европе больше нет центральных защитников нормальных что ли, которых Мадриду по силам купить?
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Реал рассматривает Лапорту как усиления Барселоны
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Ответ EmilAshikyan
Rigobersong, men’she chem gandooon :))
Ну что ты так, он старается, ночью не спит, чтобы одним из первых написать комментарий под новостью о любимом клубе)
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Ответ ten Hag
Единственный шанс у Лапорты взять трофеи :))
Ты бы вот взял лучше и начал пацанов нормально тренировать,а то опять рядом с ЛК закончите АПЛ
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Ответ EmilAshikyan
Rigobersong, men’she chem gandooon :))
В его случае больше 😀
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Очень толсто, ленивый байт. Старайся лучше
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Ответ Nikita Ufimtsev
Ну что ты так, он старается, ночью не спит, чтобы одним из первых написать комментарий под новостью о любимом клубе)
Та что-то Регина совсем хватку потеряла, одна банальщина.
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