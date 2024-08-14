«Реал» рассматривает только Лапорта в качестве усиления летом. В «Мадриде» хотят, чтобы Эмерик убедил «Аль-Наср» отпустить его свободным агентом
«Реал» рассматривает только Эмерика Лапорта в качестве усиления летом.
При этом, как пишет As, в мадридском клубе хотят, чтобы 30-летний защитник убедил «Аль-Наср» отпустить его свободным агентом. Отмечается, что добиться этого будет сложно.
Также Лапорту придется пойти на существенное сокращение зарплаты.
Ранее сообщалось, что Лапорт не форсирует трансфер в «Реал». Контракт игрока с саудовским клубом действует еще два года, футболист зарабатывает 24 миллиона евро за сезон.