«Реал» рассматривает только Лапорта в качестве усиления летом. В «Мадриде» хотят, чтобы Эмерик убедил «Аль-Наср» отпустить его свободным агентом

«Реал» рассматривает только Эмерика Лапорта в качестве усиления летом.

При этом, как пишет As, в мадридском клубе хотят, чтобы 30-летний защитник убедил « » отпустить его свободным агентом. Отмечается, что добиться этого будет сложно.

Также Лапорту придется пойти на существенное сокращение зарплаты.

Ранее сообщалось, что Лапорт не форсирует трансфер в «Реал». Контракт игрока с саудовским клубом действует еще два года, футболист зарабатывает 24 миллиона евро за сезон.