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Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее»

Аргентина беспокоится, что может не добраться на матч с Венесуэлой из-за урагана.

Команде Лионеля Скалони предстоит провести две встречи в рамках отбора на ЧМ-2026. В ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией.

Команда устроила подготовительный сбор в США на базе клуба «Интер Майами» в штате Флорида, но обратному полету в Южную Америку может помешать ураган «Милтон». На территории Флориды объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося стихийного бедствия.

«Вопрос безопасности очень деликатный. Игра важна, но безопасность еще важнее. В таких случаях, если аэропорт открыт, то все в порядке.

Да, мы волнуемся и ждем, сможем ли улететь. Мы не уверены», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
logoЛионель Скалони
logoСборная Аргентины по футболу
происшествия
logoСборная Венесуэлы по футболу
ESPN
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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