Аргентина может не улететь на матч с Венесуэлой из-за урагана «Милтон»: «Игра важна, но безопасность важнее»
Команде Лионеля Скалони предстоит провести две встречи в рамках отбора на ЧМ-2026. В ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией.
Команда устроила подготовительный сбор в США на базе клуба «Интер Майами» в штате Флорида, но обратному полету в Южную Америку может помешать ураган «Милтон». На территории Флориды объявлено чрезвычайное положение из-за приближающегося стихийного бедствия.
«Вопрос безопасности очень деликатный. Игра важна, но безопасность еще важнее. В таких случаях, если аэропорт открыт, то все в порядке.
Да, мы волнуемся и ждем, сможем ли улететь. Мы не уверены», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.
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