Пассарелла – лучший аргентинский защитник по версии FourFourTwo. Дзанетти – 2-й, Айяла – 4-й, Отаменди – 8-й
Даниэль Пассарелла признан FourFourTwo лучшим аргентинским защитником в истории.
Бывший футболист «Ривер Плейт», «Фиорентины» и «Интера» возглавил список из 33 игроков, составленный британским журналом.
В топ-10 попали:
2. Хавьер Дзанетти.
3. Оскар Руджери.
4. Роберто Айяла.
5. Хосе Луис Браун.
6. Рафаэль Альбрехт.
7. Альберто Тарантини.
8. Николас Отаменди.
9. Роберто Перфумо.
10. Луис Гальван.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости