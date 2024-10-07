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Пассарелла – лучший аргентинский защитник по версии FourFourTwo. Дзанетти – 2-й, Айяла – 4-й, Отаменди – 8-й

Даниэль Пассарелла признан FourFourTwo лучшим аргентинским защитником в истории.

Бывший футболист «Ривер Плейт», «Фиорентины» и «Интера» возглавил список из 33 игроков, составленный британским журналом.

В топ-10 попали:

1. Даниэль Пассарелла.

2. Хавьер Дзанетти.

3. Оскар Руджери.

4. Роберто Айяла.

5. Хосе Луис Браун.

6. Рафаэль Альбрехт.

7. Альберто Тарантини.

8. Николас Отаменди.

9. Роберто Перфумо.

10. Луис Гальван.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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Даниэль Пассарелла
Оскар Руджери
logoНиколас Отаменди
Хосе Луис Браун
Альберто Тарантини
Луис Гальван
Роберто Перфумо
FourFourTwo
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