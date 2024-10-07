Гарначо не сыграет за Аргентину из-за проблем с коленом. Вингер «МЮ» пропустит матчи с Венесуэлой и Боливией в отборе ЧМ-2026
Алехандро Гарначо не сыграет за сборную Аргентины из-за проблем с коленом.
Команде Лионеля Скалони предстоит провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2026. В ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией.
20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» не приедет в расположение сборной. Медицинский персонал клуба посоветовал ему воспользоваться паузой, чтобы восстановить здоровье.
«У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу приехать в сборную, но я надеюсь, что смогу восстановиться и принять участие в следующих встречах», – написал в своих соцсетях Алехандро Гарначо.
Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
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