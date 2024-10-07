  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гарначо не сыграет за Аргентину из-за проблем с коленом. Вингер «МЮ» пропустит матчи с Венесуэлой и Боливией в отборе ЧМ-2026
4

Гарначо не сыграет за Аргентину из-за проблем с коленом. Вингер «МЮ» пропустит матчи с Венесуэлой и Боливией в отборе ЧМ-2026

Алехандро Гарначо не сыграет за сборную Аргентины из-за проблем с коленом.

Команде Лионеля Скалони предстоит провести два матча в рамках отбора на ЧМ-2026. В ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября – с Боливией.

20-летний вингер «Манчестер Юнайтед» не приедет в расположение сборной. Медицинский персонал клуба посоветовал ему воспользоваться паузой, чтобы восстановить здоровье.

«У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу приехать в сборную, но я надеюсь, что смогу восстановиться и принять участие в следующих встречах», – написал в своих соцсетях Алехандро Гарначо.

Аргентина лидирует в южноамериканском отборочном турнире, набрав 18 очков за 8 игр.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: TyC Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Аргентины по футболу
logoтравмы
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoАлехандро Гарначо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг про 0:0 с «Виллой»: «Видно, что «МЮ» прибавляет, мы сыграли очень хорошо. Это наш 4-й сухой матч, движемся в верном направлении»
116вчера, 15:54
Месси, Дибала, Пас, Лаутаро, Гарначо, Мак Аллистер и Альварес – в заявке Аргентины на матчи с Венесуэлой и Боливией
202 октября, 16:10
Брат Гарначо про 1:1 «МЮ» с «Твенте»: «Вы все вините тен Хага, но 11 игроков не смогли разгромить их дома, не думаю, что дело в нем»
1726 сентября, 16:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гвардиола, Моуринью, Фергюсон, Лобановский, Кройфф и Рангник – в списке самых влиятельных тренеров от FourFourTwo
1427 минут назад
АПЛ о процессе по сделкам с ассоциированными сторонами: «Суд признал необходимость правил и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити»
730 минут назад
Дешам об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную: «Интересы клубов и сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Для меня самое важное – это интересы игрока»
1244 минуты назад
Иньеста подтвердил, что завершает карьеру
6259 минут назад
Тен Хаг считает, что «МЮ» его не уволит. В разговоре с боссами ничто на скорую отставку не указывало
40сегодня, 15:15
Сборная Таджикистана отказалась играть с Россией в ноябре. У команды уже запланированы матчи в следующую международную паузу
76сегодня, 15:00
«Арсенал», «Ливерпуль» и другие клубы АПЛ недовольны решением суда в пользу «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами. Процентные ставки по кредитам акционеров могут повлиять на правила PSR
16сегодня, 14:49
Форвард «Энерги» Проничев: «Считаю себя русским, даже немецкого паспорта нет. Езжу на российских номерах – негатива почти не встречал, бывает и позитивная реакция»
24сегодня, 14:35
Йохан Нескенс умер в 73 года. Экс-игроку Нидерландов, «Аякса» и «Барсы» стало плохо во время мероприятия в Алжире, где он представлял футбольную федерацию
57сегодня, 14:29
Барези станет первым членом Зала славы «Милана». У защитника более 700 матчей за клуб
19сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» и Куанса подписали новый долгосрочный контракт
26 минут назад
Луганская «Заря» планирует с 2025-го выступать во Второй лиге Б: «В РФС положительно смотрят на это. Мы готовы сначала играть в Ростове, чтобы не было вопросов. В Луганске есть вся инфраструктура»
418 минут назад
Александр Мостовой: «Если бы Абаскаля не убрали, мы бы так и не услышали о Слишковиче. Хоть одно хорошее дело сделал!»
721 минуту назад
«Как капитан, Мбаппе должен быть примером, но это не так. А настоящий капитан, Гризманн, ушел». Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции о лидерах
647 минут назад
«Желтыми в АПЛ разбрасываются, как конфетти. Судьи слишком быстро показывают их и делают это непоследовательно, в других лигах такого меньше». Экс-арбитр Хэкетт о карточках
2сегодня, 15:00
Мостовой о сборах России: «Ищут соперника, может, еще сыграем, в выжидательной позиции находимся. Для нас в любом случае полезно – не бездельничаем, а занимаемся, приедем в клубы в тонусе»
9сегодня, 14:32
Слишкович об «Оренбурге»: «Рад возможности работать в серьезном клубе, у которого есть амбиции. Клуб сделал конкретное предложение, показал сильное желание»
3сегодня, 14:21
Губерниев о матчах сборной России: «Выбирать соперников не приходится, мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия»
8сегодня, 14:12
Головин о новом формате ЛЧ: «Пока очень странно, сложно сказать, хорошо или плохо. Этот турнир – мечта любого футболиста, каждый хочет там играть»
5сегодня, 14:00
«Чтобы не было измышлений». Медведев об обнародовании сроков восстановления Глушенкова
12сегодня, 13:47