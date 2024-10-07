Сунесс о Палмере: «Не удивлюсь, если «Реал» предложит 150 млн фунтов за него. В Коуле нет ничего, что могло бы не нравиться»
«Я уверен, что есть и другие игроки, на которых «Ман Сити» мог бы заработать. «Челси» заплатил за Палмера 40 миллионов фунтов стерлингов, но если он все еще будет на том уровне, который демонстрирует сейчас, то я не удивлюсь, если следующим летом они получат предложение от «Реала» на 150 миллионов фунтов.
Он молодой игрок, поэтому еще рано делать выводы, но если Палмер сохранит этот уровень и сможет стабильно играть так же хорошо, то он станет топом. У него чудесные навыки, атлетизм и потрясающий футбольный интеллект. В нем просто нет ничего, что могло бы не нравиться.
Мне тоже нравится его темперамент. Об игроке можно многое узнать по его реакции на голы, и Палмер не сходит с ума, когда отправляет мяч в сетку», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» Daily Mail.
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