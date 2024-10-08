Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать. Если побеждаешь, никого не волнует цвет кожи или вероисповедание»

Коло Туре рассказал о трудностях чернокожих тренеров в Англии.

Бывший защитник «Арсенала », «Манчестер Сити » и «Ливерпуля » входил в тренерский штаб сборной Кот-д’Ивуара и «Лестера». Он самостоятельно тренировал «Уиган » в сезоне-2022/23, но был уволен после 9 матчей без побед.

– Я думаю, речь идет скорее о том, чтобы убедиться, что мы достаточно подготовлены. Если вы преуспеваете и выигрываете матчи, никого не волнует, какой у вас цвет кожи или вероисповедание.

Здесь есть много возможностей для улучшения. Конечно, обе стороны несут ответственность.

Мы, тренеры и менеджеры, должны продолжать настаивать на своем. Всякий раз, когда у нас есть возможность преуспеть, мы должны преуспеть.

– Вас беспокоит статистика предоставленных шансов чернокожим тренерам?

– Это всегда держишь в уме, потому что не так много чернокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать, – рассказал Туре .