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Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать. Если побеждаешь, никого не волнует цвет кожи или вероисповедание»

Коло Туре рассказал о трудностях чернокожих тренеров в Англии.

Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» входил в тренерский штаб сборной Кот-д’Ивуара и «Лестера». Он самостоятельно тренировал «Уиган» в сезоне-2022/23, но был уволен после 9 матчей без побед.

– Я думаю, речь идет скорее о том, чтобы убедиться, что мы достаточно подготовлены. Если вы преуспеваете и выигрываете матчи, никого не волнует, какой у вас цвет кожи или вероисповедание.

Здесь есть много возможностей для улучшения. Конечно, обе стороны несут ответственность.

Мы, тренеры и менеджеры, должны продолжать настаивать на своем. Всякий раз, когда у нас есть возможность преуспеть, мы должны преуспеть.

– Вас беспокоит статистика предоставленных шансов чернокожим тренерам?

– Это всегда держишь в уме, потому что не так много чернокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать, – рассказал Туре.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoКоло Туре
logoУиган
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoчемпионшип
дискриминация
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