Коло Туре о чернокожих тренерах в Англии: «Не так много тех, у кого есть возможность и время работать. Если побеждаешь, никого не волнует цвет кожи или вероисповедание»
Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» входил в тренерский штаб сборной Кот-д’Ивуара и «Лестера». Он самостоятельно тренировал «Уиган» в сезоне-2022/23, но был уволен после 9 матчей без побед.
– Я думаю, речь идет скорее о том, чтобы убедиться, что мы достаточно подготовлены. Если вы преуспеваете и выигрываете матчи, никого не волнует, какой у вас цвет кожи или вероисповедание.
Здесь есть много возможностей для улучшения. Конечно, обе стороны несут ответственность.
Мы, тренеры и менеджеры, должны продолжать настаивать на своем. Всякий раз, когда у нас есть возможность преуспеть, мы должны преуспеть.
– Вас беспокоит статистика предоставленных шансов чернокожим тренерам?
– Это всегда держишь в уме, потому что не так много чернокожих тренеров, у которых есть возможность и время работать, – рассказал Туре.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий