Сол Кэмпбелл: «Клубы не делают ничего нового для привлечения чернокожих тренеров. Сложно получить назначение, достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят»
Бывший игрок «Арсенала» завершил карьеру в 2011 году. Первое назначение в качестве главного тренера он получил в клубе четвертого по статусу английского дивизиона «Мэкклсфилд Таун» в 2018-м.
Последним местом работы Кэмпбелла был «Саутэнд» в 2020 году.
«Главное – заставить чернокожих игроков задуматься о тренерстве хотя бы в середине карьеры.
Для меня вся сложность заключается в том, чтобы получить назначение, стать частью системы, получать достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят.
Клубы не делают ничего нового, чтобы привлечь чернокожих тренеров в систему. Они не мыслят нестандартно. Футбол невероятно медлителен, когда дело доходит до принятия решений по любому вопросу», – сказал Сол Кэмпбелл.
Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»
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