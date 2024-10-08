Сол Кэмпбелл: «Клубы не делают ничего нового для привлечения чернокожих тренеров. Сложно получить назначение, достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят»

Сол Кэмпбелл поделился мнением о работе чернокожих тренеров в Англии.

Бывший игрок «Арсенала » завершил карьеру в 2011 году. Первое назначение в качестве главного тренера он получил в клубе четвертого по статусу английского дивизиона «Мэкклсфилд Таун » в 2018-м.

Последним местом работы Кэмпбелла был «Саутэнд » в 2020 году.

«Главное – заставить чернокожих игроков задуматься о тренерстве хотя бы в середине карьеры.

Для меня вся сложность заключается в том, чтобы получить назначение, стать частью системы, получать достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят.

Клубы не делают ничего нового, чтобы привлечь чернокожих тренеров в систему. Они не мыслят нестандартно. Футбол невероятно медлителен, когда дело доходит до принятия решений по любому вопросу», – сказал Сол Кэмпбелл .

Йорк о чернокожих тренерах: «Вы говорите об инклюзивности и многообразии, а мы просто хотим справедливости. Мы должны сделать в 3 или 4 раза больше, чтобы получить шанс»