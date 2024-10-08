Трой Дини: «На тренерской работе у чернокожих не так много шансов. Люди из футбола говорили мне держаться от нее подальше»
36-летний англичанин был назначен главным тренером клуба «Форест Грин» в декабре 2023 года. На тот момент команда занимала предпоследнее место в Лиге 2. Дини был уволен спустя шесть игр, в которых «Форест Грин» трижды проиграл и три раза сыграл вничью.
«Люди из футбола говорили мне держаться от тренерской работы подальше.
Мои друзья и семья всегда будут поддерживать меня, чем бы я ни занимался, но в футбольном бизнесе люди говорили держаться от этого подальше.
Майка Ричардс говорил о том, что нужно оставаться в СМИ, потому что там больше возможностей. Там можно работать дольше, расти и становиться личностью, а в тренерской работе у чернокожих не так много шансов», – сказал бывший форвард «Уотфорда» Трой Дини.
Сол Кэмпбелл: «Клубы не делают ничего нового для привлечения чернокожих тренеров. Сложно получить назначение, достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят»
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