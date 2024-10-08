Трой Дини: «На тренерской работе у чернокожих не так много шансов. Люди из футбола говорили мне держаться от нее подальше»

Трой Дини заявил, что его просили держаться подальше от работы тренером.

36-летний англичанин был назначен главным тренером клуба «Форест Грин » в декабре 2023 года. На тот момент команда занимала предпоследнее место в Лиге 2. Дини был уволен спустя шесть игр, в которых «Форест Грин» трижды проиграл и три раза сыграл вничью.

«Люди из футбола говорили мне держаться от тренерской работы подальше.

Мои друзья и семья всегда будут поддерживать меня, чем бы я ни занимался, но в футбольном бизнесе люди говорили держаться от этого подальше.

Майка Ричардс говорил о том, что нужно оставаться в СМИ, потому что там больше возможностей. Там можно работать дольше, расти и становиться личностью, а в тренерской работе у чернокожих не так много шансов», – сказал бывший форвард «Уотфорда » Трой Дини .

Сол Кэмпбелл: «Клубы не делают ничего нового для привлечения чернокожих тренеров. Сложно получить назначение, достойную зарплату и чувствовать, что тебя ценят»