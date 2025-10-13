  • Спортс
  Гурцкая о словах про уход Гафина из «Динамо»: «Карпин ни в чем не участвовал, разборки были в руководстве. Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу»
Гурцкая о словах про уход Гафина из «Динамо»: «Карпин ни в чем не участвовал, разборки были в руководстве. Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу»

Тимур Гурцкая объяснил свои слова про конфликт в «Динамо» из-за Валерия Карпина.

Ранее футбольный агент высказал мысль, что уход Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба связан с разногласиями по поводу главного тренера Валерия Карпина: «Гафин не хотел Карпина, несогласие превратилось в разрыв отношений». Тренер бело-голубых отреагировал на это: «Бред сумасшедшего. Конфронтаций не было, советовались по трансферам, я был с ним в хороших отношениях».

– Карпин назвал ваши слова о разногласиях с Гафиным «бредом сумасшедшего».

– Официально у них не было конфликта. Когда Валерий Георгиевич говорит, что не участвовал в снятии Гафина с должности, это отчасти правда. Он действительно ни в чем не участвовал. Это были разборки в руководстве, где Гафин был скептически настроен к Валерию Георгиевичу. 

– А зачем он его назначал? 

– Это не было его единоличным решением, – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!»

