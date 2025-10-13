Форвард «Балтики» Оффор об РПЛ: «Уровень точно высокий. Лига чем-то похожа на чемпионат Нидерландов»

Чинонсо Оффор заявил, что уровень Мир РПЛ близок к Эредивизи.

Нигериец присоединился к «Балтике» в летнее трансферное окно. Ранее нападающий выступал в чемпионатах Болгарии, США, Бельгии и Латвии.

«Уровень РПЛ точно высокий. Я могу сделать такой вывод, поскольку играл, например, в Бельгии. Как, кстати, и наш защитник Александр Филин . Мы как‑то обсуждали с ним эту тему.

Если сравнивать, то РПЛ чем‑то похожа на чемпионат Нидерландов», – сказал Оффор .