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Гладилин про Маркиньоса: «Обводки в центре поля – это цирк и шоу. Главный показатель для игрока атаки – голевые действия»

Валерий Гладилин высказался о финатах вингера «Спартака» Маркиньоса.

24-летний бразилец отдал 1 голевой пас в 12 матчах за красно-белых. В игре Мир РПЛ с «Ростовом» (3:0) он сделал семь удачных обводок – это лучший результат в лиге за последние полтора года.

«Обводить можно и в центре поля. Главный показатель для игрока атаки – голевые действия, то есть забитые голы и голевые передачи. Вот когда это качество на уровне, тогда и игрок оценивается хорошо.

Не из-за обводок где-то в центре поля – это все больше относится к цирку и шоу», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака» Гладилин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoМаркиньос Коста
Валерий Гладилин
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