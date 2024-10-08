Гладилин про Маркиньоса: «Обводки в центре поля – это цирк и шоу. Главный показатель для игрока атаки – голевые действия»

Валерий Гладилин высказался о финатах вингера «Спартака» Маркиньоса.

24-летний бразилец отдал 1 голевой пас в 12 матчах за красно-белых. В игре Мир РПЛ с «Ростовом » (3:0) он сделал семь удачных обводок – это лучший результат в лиге за последние полтора года.

«Обводить можно и в центре поля. Главный показатель для игрока атаки – голевые действия, то есть забитые голы и голевые передачи. Вот когда это качество на уровне, тогда и игрок оценивается хорошо.

Не из-за обводок где-то в центре поля – это все больше относится к цирку и шоу», – заявил бывший игрок и тренер «Спартака » Гладилин.