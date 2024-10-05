Станкович о 3:0 с «Ростовом»: «Рад, что коллектив «Спартака» верит в наши идеи. Понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах»
– Гол Умярова стал следствием подробного изучения соперника?
– Конечно, можно придумать любой план, но без игроков ничего не выйдет. Рад, что у нас такой коллектив, который верит в наши идеи. Гол стал следствием организации, самоотдачи и характера.
– Объясните расстановку на поле Угальде и Маркиньоса.
– Нет одинаковых матчей. Разные соперники, разные сочетания. Так что любой матч подразумевает какие-то секреты. Мы начинали сегодня 4-3-3, а потом вносили коррективы. Сегодня мне понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах.
– Ненад Сакич после кубкового матча с «Динамо» сказал, что команда вышла из кризиса благодаря победе. Достаточно ли «Спартаку» прочности по игре? Не будет ли снова кризиса?
– Надеюсь, этого не повторится. Всегда в большом клубе после потери очков есть огромное давление. Я принял ничью в Махачкале, но гол в дерби с московским «Динамо» повлиял на следующий матч. Но из таких ситуаций надо выходить.
Я люблю давление, работать под давлением, – отметил главный тренер «Спартака».
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