  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович о 3:0 с «Ростовом»: «Рад, что коллектив «Спартака» верит в наши идеи. Понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах»
23

Станкович о 3:0 с «Ростовом»: «Рад, что коллектив «Спартака» верит в наши идеи. Понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах»

Деян Станкович доволен победой над «Ростовом» (3:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

– Гол Умярова стал следствием подробного изучения соперника?

– Конечно, можно придумать любой план, но без игроков ничего не выйдет. Рад, что у нас такой коллектив, который верит в наши идеи. Гол стал следствием организации, самоотдачи и характера.

– Объясните расстановку на поле Угальде и Маркиньоса.

– Нет одинаковых матчей. Разные соперники, разные сочетания. Так что любой матч подразумевает какие-то секреты. Мы начинали сегодня 4-3-3, а потом вносили коррективы. Сегодня мне понравились все, от Максименко до Шамара, во всех компонентах.

– Ненад Сакич после кубкового матча с «Динамо» сказал, что команда вышла из кризиса благодаря победе. Достаточно ли «Спартаку» прочности по игре? Не будет ли снова кризиса?

– Надеюсь, этого не повторится. Всегда в большом клубе после потери очков есть огромное давление. Я принял ничью в Махачкале, но гол в дерби с московским «Динамо» повлиял на следующий матч. Но из таких ситуаций надо выходить.

Я люблю давление, работать под давлением, – отметил главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoРостов
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Максименко
logoМаркиньос Коста
logoСпорт-Экспресс
logoШамар Николсон
logoНаиль Умяров
logoМанфред Угальде
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин про 0:3 со «Спартаком»: «Ростов» играл даже лучше до 30-й минуты, но за такие привозы наказывают»
20сегодня, 18:26
Карпин проиграл «Спартаку» 2 матча подряд с общим счетом 1:8. «Ростов» не побеждает красно-белых два года
28сегодня, 17:59
«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за 4 матча, в 11 турах – три разгромные победы. Дальше – «Краснодар»
24сегодня, 17:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Радимов о «Спартаке» в матче с «Ростовом»: «Ведешь 3:0 – так играй, добивай соперника. Титов, Аленичев и Тихонов так и сделали бы. Нет, пошла игра на результат»
812 минут назад
Карпин о сборной России в октябре: «Тоже не знаем, чем займемся на сборах»
1829 минут назад
«Реал» – «Вильярреал». 1:0 – Вальверде забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
3344 минуты назадLive
Алонсо выиграл 67 из 100 матчей во главе «Байера». 2,2 очка за игру в Бундеслиге – клубный рекорд
747 минут назад
Карпин о «Ростове»: «В начале сезона я говорил, что нужно набрать 33 очка и не вылететь. Вы улыбались. Я знаю команду, задача именно такая, а не бороться за тройку»
8457 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
10059 минут назадLive
Маскотов в футболе очень много, но некоторые стали культовыми. Например, кенгуру из Праги или акула из Новороссийска
сегодня, 19:00Спецпроект
«Барселона» свяжется с «Баварией» насчет Сарагосы в январе. Мюнхенцы запросят около 12 млн евро (Маттео Моретто)
11сегодня, 18:55
Чемпионат Италии. «Интер» играет с «Торино», «Аталанта» забила 5 голов «Дженоа»
27сегодня, 18:45Live
Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фрейша о деле Негрейры: «Это дымовая завеса, этим «Реал» оправдывает то, что делал сам. Они очень нервничают, потому что мы лидируем»
19сегодня, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс» 
62 минуты назадLive
«От ФИФА и УЕФА пришла директива с призывом отказывать России в проведении матчей. Это шантаж и запугивание. Сегодня-завтра нас все равно восстановят». Депутат Свищев о сборной
4 минуты назад
«Я спросил Месси, где ему лучше – в Майами или во Франции. Он ответил, что в «ПСЖ» ему было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» Деягере о встрече с аргентинцем
5 минут назад
Ретеги набрал 17 очков в фэнтези Серии А за 3+1. Форвард «Аталанты» – лучший бомбардир чемпионата Италии
17 минут назадФэнтези
Мостовой об ошибке Одоевского в матче со «Спартаком»: «У меня двинулся камень, когда он отдавал в середину. Песьяков ушел из «Ростова», но его дело живет»
526 минут назад
«Чтобы зимой яйца не звенели, как колокольчики, можно было зимний тур перенести на октябрь, раз не нашелся соперник для сборной». Агент Тюкавина про Мир РПЛ
1532 минуты назад
«Ренн» – «Монако». 1:2 – Балогун забил, Головин в запасе. Онлайн-трансляция
239 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:1 – Сапата отыграл один мяч, у Тюрама дубль, Марипан удален. Онлайн-трансляция
1240 минут назадLive
Дибала не сыграет с «Монцей» из-за мышечного дискомфорта. Игрок «Ромы» может пропустить матчи сборной Аргентины
42 минуты назад
Фрэнк Уоррен о словах Линекера про миграционную политику Британии и Германию 30-х: «Что ты несешь? Нелегальная миграция меняет ситуацию со школами, жильем, больницами. Это неприемлемо»
342 минуты назад