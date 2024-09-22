Маркиньос из «Спартака» из‑за смерти отца пропустит матч РПЛ с «Динамо»: «Он попал в ДТП на мотоцикле»

Маркиньос пропустит матч «Спартака» с «Динамо» из‑за смерти отца.

Воскресная встреча 9-го тура Мир РПЛ пройдет на поле «Спартака» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«У Маркиньоса случилось большое горе – не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле. Маркиньос уехал в Бразилию. Мы всячески его поддерживаем», – сообщил главный тренер «Спартака» Деян Станкович.