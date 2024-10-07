Конате – модный конкурент Кунде. Оцените лук в стиле Канье Уэста!

Стиль.

Посмотрите, как ярко Ибраима Конате приехал в расположение сборной Франции.

Прикид защитника «Ливерпуля» выделяется даже на фоне Жюля Кунде. Это лук дня!

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Стильно, да?

Основа: черный костюм – с салатовыми шнурками и рукавами. Конечно, и яркой маской.

Она дополняет образ Ибраима. Сначала защитника не узнал никто, но гадать не пришлось.

«Узнал меня? Знаете, кто я?» – посмеялся Конате, а потом снял маску перед фотографами.

Чем-то наряд Ибраима напоминает стиль Канье Уэста. Закрытое лицо – его давняя фишка.

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Дидье Дешам может организовать полноценный модный показ: многие игроки хотят выделиться.

Главный модник – Жюль Кунде. Правда, на этот раз он выбрал скромный образ – конечно, по своим меркам.

Маркус Тюрам только-только сделал хет-трик за «Интер», так что приехал в крутых очках.

Но даже на фоне Конате выделяется наряд Брэдли Барколя.

А вот Кристофер Нкунку словно заскочил на пару минут, по делам.

Франция играет с Израилем и Бельгией. К сожалению, нет Килиана Мбаппе: остался в расположении «Реала», чтобы долечить недавнюю травму бедра. Форвард уже вышел в основе на матч с «Вильярреалом», но покинул поле на 71-й минуте и не поехал в сборную, чтобы не рисковать.

Гризманн ушел из сборной. Он был незаменим для Франции Дешама

Фото: IMAGO/Federico Pestellini, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press /Global Look Press ; East News /FRANCK FIFE / AFP; Gettyimages.ru /Monica Schipper