«Сельта» осталась вдевятером на 56-й в матче с «Лас-Пальмасом», но удержала победу – 1:0. Такое случилось впервые за 1973 игры клуба в высшей лиге

«Сельта» около 40 минут играла вдевятером и выиграла.

«Лас-Пальмас» на своем поле уступил «Сельте» (0:1) в 9-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил Борха Иглесиас на 28-й минуте.

На 54-й гости остались в меньшинстве после удаления Илайша Мориба – гвинейский полузащитник получил две желтые карточки за две минуты.

На 56-й главный арбитр Адриан Вега показал вторую желтую Яго Аспасу. Первую он получил одновременно с красной Мориба.

«Сельта» впервые в своей истории выиграла матч в высшем дивизионе Испании после того, как у нее удалили двух игроков. Клуб провел 1973 матча в высшей лиге.