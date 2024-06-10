Платини – лучший игрок в истории Евро по версии Sports. Иньеста – 2-й, Роналду – 3-й, Зидан – 5-й

Мишель Платини признан Sports лучшим игроком в истории чемпионатов Европы.

В рейтинг, составленный по итогам голосования в редакции, включены 30 футболистов. Учитывались игроки, выступавшие на любой позиции и на любом из 16 Евро.

В топ-15 попали:

1. , Франция.

2. , Испания.

3. , .

4. Марко ван Бастен, .

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Хави, Испания.

7. Франц Беккенбауэр, Германия.

8. Лев Яшин, СССР.

9. Антуан Гризманн, Франция.

10. Маттиас Заммер, Германия.

11. Паоло Мальдини, Италия.

12. Павел Недвед, Чехия.

13. Петер Шмейхель, Дания.

14. Герд Мюллер, Германия.

15. Икер Касильяс, Испания.

Ознакомиться с полной версией рейтинга от Sports можно по этой ссылке.