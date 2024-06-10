Платини – лучший игрок в истории Евро по версии Sports. Иньеста – 2-й, Роналду – 3-й, Зидан – 5-й

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Мишель Платини признан Sports лучшим игроком в истории чемпионатов Европы.

В рейтинг, составленный по итогам голосования в редакции, включены 30 футболистов. Учитывались игроки, выступавшие на любой позиции и на любом из 16 Евро.

В топ-15 попали:

1. Мишель Платини, Франция.

2. Андрес Иньеста, Испания.

3. Криштиану Роналду, Португалия.

4. Марко ван Бастен, Нидерланды.

5. Зинедин Зидан, Франция.

6. Хави, Испания.

7. Франц Беккенбауэр, Германия.

8. Лев Яшин, СССР.

9. Антуан Гризманн, Франция.

10. Маттиас Заммер, Германия.

11. Паоло Мальдини, Италия.

12. Павел Недвед, Чехия.

13. Петер Шмейхель, Дания.

14. Герд Мюллер, Германия.

15. Икер Касильяс, Испания.

Ознакомиться с полной версией рейтинга от Sports можно по этой ссылке.

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32 комментария
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а почему нет месси?
+29
-16
+13
Наверное так и есть. Платини - лучший. 9 голов в пяти матчах причём в каждом победный это очень круто. Плюс на чемпионате состоялся возможно лучший матч всех финальных стадий Евро - полуфинал Франция - Португалия, Платини и Домерг против Жордао и Шаланы это было очень сильно.
+13
-1
+12
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Нет, он фан роналду. Хотя..... это одно и тоже.
+4
0
+4
Полагаю, у каждого из нас свое мнение по этому раскладу)
+4
-1
+3
Ответ TheCasper13
Спорный рейтинг. И это мягко сказано.
Давай свой, посмеëмся.
+2
0
+2
Топ, где никогда не будет Месси и Холанна, но по разным причинам.
+1
0
+1
Платини возглавлял лучшую полузащиту своего времени ! Платини , Жерес, Фернандес и Тигана !!! Элита, Французские мушкетеры !!!
+1
0
+1
Ответ prof75
Видно все участвующие крайне молоды. Где великий Круиф? По важности и влиянию на команду, с ним (из европейцев) можно поставить только Зидана.
Как много матчей на Евро провел Кройф?
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Ответ prof75
Видно все участвующие крайне молоды. Где великий Круиф? По важности и влиянию на команду, с ним (из европейцев) можно поставить только Зидана.
Да они все в пионерлагере, если такие ещё остались.
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Ответ Александр Линдеман
Гризманна с Роналду местами надо поменять
И что будет?
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Ответ Олег Самсонович
это по версии евро, то да согласен. Если бы по версии Фифа, то было бы так ,-1 Пеле, Месси, Марадона
А по версии НБА - Джордан, Шак, Абдул-Джаббар
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Ответ Roman
Роналду за что? Даже Эдер должен быть выше
ЭДЕР Милитао не играет на Евро ;)

upd: могу предположить, что вы писали про ЭдеНа Азара, но культуры грамотности не хватило :(
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Ответ Roman
Роналду за что? Даже Эдер должен быть выше
роналду тупо вставляют.
+3
-3
0
Ответ Илья Мурашов
Топ, где никогда не будет Месси и Холанна, но по разным причинам.
это точно евро, а будь том мира роналду не было бы в 10 ке.
+1
-1
0
Ответ Илья Мурашов
Топ, где никогда не будет Месси и Холанна, но по разным причинам.
А не родственник тому Мурашову?
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Ответ Сергей Лимонников
Нет, просто странно, что его не включили в список просто так
Да без нас спецов хватает.
0
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Ответ ЭВРЕБЕ
Где наш Месси?
Блин, здесь про Европу, чудишь от безделья?
+3
-3
0
Ответ фанат спартака с 1967
а почему нет месси?
Комментарий удален
Ответ rusichi
Полагаю, у каждого из нас свое мнение по этому раскладу)
Конечно, на вкус и цвет товарищей нет.
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там по ссылке Аршавин выше Вильи и Кумана. Объективно. 🫠
0
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Ай молодцы Спортс 😄🤝. А то версии 4-4-2 нас уже достали
0
0
0
Видно все участвующие крайне молоды. Где великий Круиф? По важности и влиянию на команду, с ним (из европейцев) можно поставить только Зидана.
+1
-1
0
это по версии евро, то да согласен. Если бы по версии Фифа, то было бы так ,-1 Пеле, Месси, Марадона
0
0
0
Роналду за что? Даже Эдер должен быть выше
+5
-5
0
Почему ваша ссылка на голосование не работает на айфон?!
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