Буффон о сборной Италии: «Она стала лучше после Евро. Тот опыт сделает команду более амбициозной, последние игры подтвердили ожидания»

Джанлуиджи Буффон оценил текущий уровень игры сборной Италии.

Летом команда Лучано Спаллетти вылетела в 1/8 финала Евро, проиграв Швейцарии со счетом 0:2. В сентябре Италия одержала две победы в Лиге наций УЕФА : над Францией (3:1) и над Израилем (2:1).

Теперь итальянцам предстоят матчи с Бельгией (10 октября) и Израилем (14 октября).

«В сборной много молодых ребят, но они уже показали, что могут внести ценный вклад.

Они стали лучше после полученного на Евро опыта. Это может сделать сборную более амбициозной, и последние игры подтвердили эти ожидания.

Как я уже сказал им сегодня, федерация довольна выигранными матчами, но мы всегда ждем от них выступлений такого уровня. Наш уровень высок, я говорил об этом после Евро.

Сентябрьские матчи меня не удивили, удивили те, что были до них», – заявил бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон .