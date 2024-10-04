Латышонок о топ-вратарях: «Нравился Чех, Касильяс впечатлил, когда в сборной Испании все тащил. Во дворе меня Буффоном прозвали»
Евгений Латышонок рассказал о кумирах детства.
– Кто из вратарей был вашим кумиром?
– Мне очень нравился Петр Чех. До сих пор считаю, что это топовый вратарь. Всегда следил за Буффоном. Меня во дворе старшие ребята так и прозвали: Буффон.
Еще я очень впечатлился, когда Касильяс в сборной Испании все тащил.
– Этих вратарей что-то объединяет или у каждого свои сильные стороны?
– Они абсолютно разные. Чех очень классно на ленточке действовал, еще подкупало его спокойствие.
Касильяс здорово выбирал позицию. Он небольшого роста и постоянно сокращал углы, хорошо блокировал ногами.
Ну а Буффон выдавал какие-то феерические сэйвы, – сказал вратарь «Зенита» Евгений Латышонок.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: программа «ProЗенит»
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