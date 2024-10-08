Гендиректор «Динамо»: «У нас не будет товарищеских игр в паузу на матчи сборных. Будем тренироваться и работать над ошибками»

Павел Пивоваров рассказал о планах «Динамо» на время паузы в РПЛ.

Перерыв на игры сборных проходит с 7 по 15 октября.

«В октябрьскую паузу на матчи сборных у нас не будет товарищеских игр. Будем тренироваться и работать над ошибками», – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

Бело-голубые находятся на пятом месте в Мир российской Премьер-лиге, отставая от лидеров на семь очков после 11 туров.

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой игрок растет»