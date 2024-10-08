Гендиректор «Динамо»: «У нас не будет товарищеских игр в паузу на матчи сборных. Будем тренироваться и работать над ошибками»
Павел Пивоваров рассказал о планах «Динамо» на время паузы в РПЛ.
Перерыв на игры сборных проходит с 7 по 15 октября.
«В октябрьскую паузу на матчи сборных у нас не будет товарищеских игр. Будем тренироваться и работать над ошибками», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Бело-голубые находятся на пятом месте в Мир российской Премьер-лиге, отставая от лидеров на семь очков после 11 туров.
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой игрок растет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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