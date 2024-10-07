Гендиректор «Динамо» об интересе к Рожкову: «Не комментируем. Трансферное окно закрылось, о чем сейчас говорить?»

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность перехода Ильи Рожкова.

Сообщалось об интересе бело-голубых и «Зенита» к 19-летнему защитнику «Рубина ».

«Не комментируем. Трансферное окно закрылось, о чем сейчас говорить? Сделок нет», — сказал Павел Пивоваров .