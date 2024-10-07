Гендиректор «Динамо» об интересе к Рожкову: «Не комментируем. Трансферное окно закрылось, о чем сейчас говорить?»
Гендиректор «Динамо» оценил вероятность перехода Ильи Рожкова.
Сообщалось об интересе бело-голубых и «Зенита» к 19-летнему защитнику «Рубина».
«Не комментируем. Трансферное окно закрылось, о чем сейчас говорить? Сделок нет», — сказал Павел Пивоваров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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