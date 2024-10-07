Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой игрок растет»

Павел Пивоваров хочет вырастить в «Динамо» мировую звезду футбола.

– Есть ли у «Динамо» цель привезти в РПЛ мировую звезду, как это сделал ЦСКА?

– У нас есть цель вырастить мировую звезду. Один такой футболист у нас растет – надеемся, что будет не один, – сказал генеральный директор клуба.