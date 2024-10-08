38-летний Набабкин о продолжении карьеры: «В Первую лигу не хочется. Летом предложений не было, надеюсь, будут зимой»

Кирилл Набабкин рассказал о планах продолжить карьеру.

Летом у 38-летнего защитника истек срок контракта с ЦСКА . Набабкин выступал за армейцев с 2009 года.

На его счету 324 матча, 5 мячей и 11 результативных передач за клуб. На данный момент игрок выступает в Winline Медиалиге за ростовский СКА.

«Конечно, я планирую продолжать карьеру. Просто в летнее трансферное окно не было никаких предложений. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, зимой будут предложения.

Рассматриваю только РПЛ? Да. Хочется туда. В Первую лигу не хочется», – сказал бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин .