38-летний Набабкин о продолжении карьеры: «В Первую лигу не хочется. Летом предложений не было, надеюсь, будут зимой»
Кирилл Набабкин рассказал о планах продолжить карьеру.
Летом у 38-летнего защитника истек срок контракта с ЦСКА. Набабкин выступал за армейцев с 2009 года.
На его счету 324 матча, 5 мячей и 11 результативных передач за клуб. На данный момент игрок выступает в Winline Медиалиге за ростовский СКА.
«Конечно, я планирую продолжать карьеру. Просто в летнее трансферное окно не было никаких предложений. Посмотрим, как будет зимой. Надеюсь, зимой будут предложения.
Рассматриваю только РПЛ? Да. Хочется туда. В Первую лигу не хочется», – сказал бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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