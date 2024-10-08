Депай вскоре может покинуть «Коринтианс», куда перешел в сентябре. У главного спонсора клуба – букмекера – возникли проблемы с властями Бразилии
Мемфис Депай вскоре может покинуть «Коринтианс», куда перешел в сентябре.
30-летний форвард из Нидерландов подписал контракт с клубом до 2026 года. Он уже провел за команду 3 матча в бразильской лиге и отметился результативной передачей.
Как пишет Mundo Deportivo, ссылаясь на журналиста Пауло Винисиуса Коэльо из издания Finances of Sport, «Коринтианс» и игрок вскоре могут расторгнуть контракт.
Ситуация связана с проблемами главного спонсора клуба – букмекера Esportes da Sorte. Сообщалось, что именно эта компания в основном взяла на себя все затраты на подписание Депая и выплату ему зарплаты.
Власти Бразилии сейчас ведут расследование ее возможной преступной деятельности. В сентябре был арестован генеральный директор компании. Не исключается, что за этим может последовать финансовый крах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Mundo Deportivo
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