Куман о Депае и «Коринтиансе»: «Ситуация отличается от Бергвейна в Саудовской Аравии – в Бразилии другой уровень чемпионата. Мемфис по-прежнему может быть частью сборной»

Роналд Куман высказался о возможном переходе Мемфиса Депая в «Коринтианс».

Сообщалось, что полузащитник близок к подписанию контракта с бразильским клубом до конца 2026 года.

«Я не одобряю переезд в Саудовскую Аравию, в случае с все может быть иначе.

Уровень чемпионата Бразилии отличается. Так что Депай по-прежнему может быть частью сборной, но это зависит от его физической формы и от того, выйдет ли он на свой уровень», – сказал главный тренер сборной .

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