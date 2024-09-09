Куман о Депае и «Коринтиансе»: «Ситуация отличается от Бергвейна в Саудовской Аравии – в Бразилии другой уровень чемпионата. Мемфис по-прежнему может быть частью сборной»
Роналд Куман высказался о возможном переходе Мемфиса Депая в «Коринтианс».
Сообщалось, что полузащитник близок к подписанию контракта с бразильским клубом до конца 2026 года.
«Я не одобряю переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, в случае с Мемфисом все может быть иначе.
Уровень чемпионата Бразилии отличается. Так что Депай по-прежнему может быть частью сборной, но это зависит от его физической формы и от того, выйдет ли он на свой уровень», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.
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PS: Загуглил, офигеть, он там же до сих пор уже как почти 10 лет играет. И стата очень даже)