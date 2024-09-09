Куман о Депае и «Коринтиансе»: «Ситуация отличается от Бергвейна в Саудовской Аравии – в Бразилии другой уровень чемпионата. Мемфис по-прежнему может быть частью сборной»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Коринтианс высшая лига Бразилия высшая лига Саудовская Аравия Мемфис Депай Стевен Бергвейн Футбол

Роналд Куман высказался о возможном переходе Мемфиса Депая в «Коринтианс».

Сообщалось, что полузащитник близок к подписанию контракта с бразильским клубом до конца 2026 года.

«Я не одобряю переезд Бергвейна в Саудовскую Аравию, в случае с Мемфисом все может быть иначе.

Уровень чемпионата Бразилии отличается. Так что Депай по-прежнему может быть частью сборной, но это зависит от его физической формы и от того, выйдет ли он на свой уровень», – сказал главный тренер сборной Нидерландов.

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5 комментариев
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Конечно странный выбор продолжения карьеры. Ну пусть, как у Жиньяка, всё там будет у него хорошо) француз в своё время тоже удивил и стал любимцем публики в Мексике)
PS: Загуглил, офигеть, он там же до сих пор уже как почти 10 лет играет. И стата очень даже)
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Т.е. будешь ты играть в сборной или нет зависит не от качества твоей игры, а от того считает ли Куман у себя в голове чемпионат, в котором ты выступаешь, достойным или не считает. Замечательно. По-моему, намного проще в такой ситуации выгнать самого Кумана
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депай это тяжёлый якорь ⚓️
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Другой уровень зарплат.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно странный выбор продолжения карьеры. Ну пусть, как у Жиньяка, всё там будет у него хорошо) француз в своё время тоже удивил и стал любимцем публики в Мексике) PS: Загуглил, офигеть, он там же до сих пор уже как почти 10 лет играет. И стата очень даже)
В отличие от своего соотечественника - отрабатывает деньги сполна)
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