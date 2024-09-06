Депай подпишет с «Коринтиансом» контракт до конца 2026 года и заработает свыше 11,3 млн евро
Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии.
Globo Esporte сообщает, что нападающий принял предложение «Коринтианса» и заключит с клубом контракт сроком до конца 2026 года. За 28 месяцев футболист получит с учетом бонусов немногим более 70 млн реалов (свыше 11,3 млн евро).
Ожидается, что 30-летний нидерландец прибудет в Сан-Паулу на выходных.
Депай находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико». Его статистику можно изучить здесь.