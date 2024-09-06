Депай подпишет с «Коринтиансом» контракт до конца 2026 года и заработает свыше 11,3 млн евро

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия возможные трансферы Мемфис Депай деньги Футбол

Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии.

Globo Esporte сообщает, что нападающий принял предложение «Коринтианса» и заключит с клубом контракт сроком до конца 2026 года. За 28 месяцев футболист получит с учетом бонусов немногим более 70 млн реалов (свыше 11,3 млн евро).

Ожидается, что 30-летний нидерландец прибудет в Сан-Паулу на выходных.

Депай находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико». Его статистику можно изучить здесь.

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6 комментариев
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В Бразилию в последнее время как никогда часто едут легионеры не только из латинской америки, помимо Депая, там уже играют Димитри Пайет, Мартин Брэйтуэйт, Янник Болази, Джамал Льюис, есть ещё француз и швейцарец, интересная тенденция
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тащить из Европы не самого результативного и довольно травматичного игрока. Надёжный план, как швейцарские часы.
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Конечно же весь контракт он там и не отработает
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Ну хорош, такую зп на пенсии выбил, и даже не в песках)
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