Депай подпишет с «Коринтиансом» контракт до конца 2026 года и заработает свыше 11,3 млн евро

Мемфис Депай продолжит карьеру в Бразилии.

Globo Esporte сообщает, что нападающий принял предложение « » и заключит с клубом контракт сроком до конца 2026 года. За 28 месяцев футболист получит с учетом бонусов немногим более 70 млн реалов (свыше 11,3 млн евро).

Ожидается, что 30-летний нидерландец прибудет в Сан-Паулу на выходных.

находится в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико». Его статистику можно изучить здесь.