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  • Генич о «Спартаке»: «Выиграли – и сразу «вернулись править», а в следующем матче опять никто не знает, куда бежать. «Краснодару» завтра-послезавтра они влетели бы 0:3 или крупнее»
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Генич о «Спартаке»: «Выиграли – и сразу «вернулись править», а в следующем матче опять никто не знает, куда бежать. «Краснодару» завтра-послезавтра они влетели бы 0:3 или крупнее»

Константин Генич считает, что «Спартак» не стоит переоценивать.

«Я не знаю, каким в следующем туре будет «Краснодар». Но «Спартак», который играл с «Ростовом», этому «Краснодару», если бы играли завтра-послезавтра, влетел бы со счетом 0:3. А, может, и крупнее. Я так рассуждаю, потому что не надо восхвалять «Спартак».

Вот проблема в том, что «Спартак» выиграл – и [сразу] «вернулись править». А на следующий матч они вышли, и опять никто не знает, куда бежать», – отметил комментатор «Матч ТВ» в эфире «Коммент.Шоу».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoКраснодар
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