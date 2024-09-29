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Генич о «Краснодаре» в РПЛ: «7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…»

Константин Генич отметил победную серию «Краснодара» в Мир РПЛ.

«7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…» – написал комментатор.

В субботу «быки» под руководством Мурада Мусаева обыграли в 10-м туре «Зенит» (2:0).

«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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