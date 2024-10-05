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  • Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»
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Валерий Овчинников про увольнение Деограсии и Илича: «Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что сейчас могут работать российские тренеры. Слышал, Мостовой хочет возглавить «Оренбург»

Валерий Овчинников поддержал решение уволить тренеров «Оренбурга» и «Пари НН».

«Увольнение иностранных тренеров в «Оренбурге» и «Пари НН» – это чистка. Наконец-то кто-то протрезвел и понял, что в нынешней ситуации могут спокойно работать российские тренеры.

Но интересно, как будут рассчитываться с иностранными тренерами? Это же не россиянин, которого уволили – и все. Это же все пойдет через ФИФА.

Я слышал, что Александр Мостовой хочет возглавить «Оренбург», но сначала пройдет стажировку в «Спартаке», это же мощное дело. «Оренбург» закопали, раз его надо поднимать? Интересно, если я сейчас попрошу написать, что хочу возглавить какую-то команду, то вся Россия будет полыхать, ведь Борман снова рвется к власти. Это старый древний способ, чтобы себя раскрутить. Но надо иметь пять нормальных журналистов и исправно платить», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Овчинников
logoОренбург
logoСаша Илич
logoПари НН
logoЧемпионат.com
logoДавид Деограсия
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