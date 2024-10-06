Канчельскис о Слишковиче в «Оренбурге»: «Думаете, придет новый тренер и все изменится? Многие руководители – нефутбольные люди, кто им на уши напоет, того и берут»
Андрей Канчельскис оценил возможное назначение Владимира Слишковича в «Оренбург».
Ранее сообщалось, что Слишкович сменит Давида Деограсию на посту главного тренера «Оренбурга». 41-летний специалист подпишет двухлетний контракт с клубом.
«Зачем в начале сезона увольнять тренера? Ему не доверяли? Какой смысл? Дайте ему доработать! Вы думаете, что сейчас придет новый тренер и сразу все изменится? Команда будет все выигрывать?
У нас ведь многие руководители нефутбольные люди, они как будто на другой планете и не понимают, что тренер – это сложная, неблагодарная профессия. Кто им больше и лучше на уши напоет, того они и будут брать», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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