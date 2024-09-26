Брат Гарначо про 1:1 «МЮ» с «Твенте»: «Вы все вините тен Хага, но 11 игроков не смогли разгромить их дома, не думаю, что дело в нем»

Брат Алехандро Гарначо винит в ничьей с «Твенте» игроков «Манчестер Юнайтед».

Вчера манкунианцы сыграли с нидерландским клубом вничью (1:1) в домашнем матче Лиги Европы . Алехандро Гарначо вышел на поле на 67-й минуте игры, заменив Амада Диалло, и не отметился результативными действиями. Гол за «Манчестер Юнайтед » на 35-й минуте забил Кристиан Эриксен.

«Кстати, вы все обвиняете тен Хага , но 11 игроков «Юнайтед » не смогли разгромить их дома. Я не думаю, что это из-за него, приятель», – написал Роберто Гарначо в твиттере.