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Барези станет первым членом Зала славы «Милана». У защитника более 700 матчей за клуб

Франко Барези станет первым членом Зала славы «Милана».

Защитник провел за итальянский клуб 719 матчей и шесть раз выигрывал Серию А. В настоящее время 64-летний Барези является почетным вице-президентом «Милана».

«Для меня большая честь быть выбранным в качестве первого члена Зала славы, представляющего славную историю этого клуба.

Это признание наполняет меня гордостью. «Милан» – не только победы и титулы; это воплощение стиля, страсти и самопожертвования – ценностей и людей, которые сделали этот клуб великим.

Надеюсь, что этот проект вдохновит будущие поколения развивать наше наследие», – сказал Франко Барези.

В дальнейшем попасть в Зал славы «Милана» можно будет двумя способами: посредством голосования зарегистрированных болельщиков или стать почетным членом, которого изберет руководство клуба.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
logoМилан
logoсерия А Италия
болельщики
logoФранко Барези
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